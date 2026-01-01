Alvear

25 de Noviembre - El Concejo Deliberante de General Alvear aprobó, por unanimidad, este miércoles la Ordenanza que prorroga y adecúa el fideicomiso para el Servicio de Operación del Sistema de Mitigación Activa del Riesgo de Granizo en los Oasis Sur de Mendoza.

La norma autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir la adenda correspondiente con Mendoza Fiduciaria S.A., fiduciaria del fideicomiso constituido junto al municipio de San Rafael, con el objetivo de garantizar la contratación y prestación del servicio durante la campaña 2026/2027.

El granizo, una amenaza recurrente para la producción agrícola, la actividad económica y los bienes de los vecinos del Oasis Sur, vuelve a poner en el centro una herramienta clave de protección para productores, viviendas, comercios e industrias.

Con un aporte de $643 millones la ordenanza autoriza al Municipio financiar el servicio, que se integrará al fideicomiso existente según el siguiente cronograma:

• $60.000.000: 30 de noviembre de 2026

• $146.000.000: 18 de enero de 2027

• $146.000.000: 18 de febrero de 2027

• $146.000.000: 18 de marzo de 2027

• $145.000.000: 18 de abril de 2027.

Garantía con coparticipación.

Para asegurar el cumplimiento efectivo de los aportes, el Concejo autorizó afectar en garantía los recursos provenientes de la coparticipación provincial que le corresponden al Municipio de General Alvear.

Además, se facultó al Ejecutivo a solicitar anticipos de fondos de coparticipación desde la promulgación de la ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2026, con prórroga automática desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2027, exclusivamente para dar cumplimiento al sistema de mitigación.

La norma también ordena realizar las gestiones necesarias con la Municipalidad de San Rafael y el Gobierno de la Provincia de Mendoza para procurar la integración de los recursos que correspondan a esas jurisdicciones y completar el financiamiento del servicio.

La ordenanza será comunicada a Mendoza Fiduciaria S.A. para coordinar la instrumentación de la adenda y la recepción de los aportes.