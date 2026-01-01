Alvear

Un motociclista chocó contra un poste tras intentar esquivar un perro

24 de Noviembre - Personal policial se desplazó hasta la intersección de calles Artola y Juan Bravo, alrededor de las 2 de la madrugada de este martes, donde un motociclista de 24 añosde edad colisionó contra un árbol tras intentar esquivar un perro, con tu motocicleta ZanellaRX 150.