Wednesday, 25 De November De 2026
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Al arribar, los efectivos constataron que personal de salud ya asistía al conductor y procedía a su traslado. Según la información recabada, el joven circulaba por calle Artola de sur a norte cuando habría intentado esquivar un perro, perdió el dominio de la motocicleta e impactó contra un poste.
El médico diagnosticó politraumatismos y dispuso que permaneciera en observación.
Se le realizó un dosaje de alcohol en aire espirado, con resultado de 0,00 g/l.