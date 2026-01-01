Alvear

23 de Noviembre - Los talleres municipales que se desarrollan en los distritos tuvieron sus cierres anuales con muestras abiertas a la comunidad, donde los participantes expusieron los trabajos y conocimientos adquiridos durante el año. El intendente Alejandro Molero recorrió las distintas actividades junto a autoridades municipales, compartiendo el encuentro con profesores y vecinos.

Las exposiciones se realizaron en el Polideportivo de Carmensa, la Plaza Manuel Belgrano de Alvear Oeste y el Club Unión Social y Deportiva Bowen. En cada espacio se pudieron apreciar producciones de diferentes disciplinas, como pintura, calado de madera, crochet y costura, entre otras propuestas que reflejan el aprendizaje y la dedicación de quienes participaron.

El director de Educación, José Morán, destacó el alcance de estas iniciativas gratuitas y su aporte a la comunidad. “Más allá de la contención, que es muy importante, la gente encuentra en estos talleres un lugar para generar amigos, vínculos y también una salida laboral. Esta gestión vino a apostar muy fuerte a los talleres, a llegar al vecino, estar cerca y darle oportunidades”, expresó.

Por su parte, la directora de Cultura, Viviana Giaccaría, valoró el compromiso de los participantes y la respuesta que tienen las distintas propuestas. “Es impresionante la cantidad de gente que disfruta de cada taller, que optimiza su tiempo aprendiendo. Para nosotros es un placer que apoyen esta iniciativa, porque lo que queremos es sumar y brindar propuestas enriquecedoras”, señaló.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo espacios de formación, encuentro y capacitación que generan nuevas oportunidades y acercan alternativas a los vecinos de cada distrito.