Alvear

19 de Noviembre - Un hombre de 72 años denunció que delincuentes ingresaron a su propiedad ubicada en la zona de Calle F y 10, de General Alvear, y sustrajeron diversas herramientas y elementos del hogar.

El hecho fue advertido el miércoles, alrededor de las 18:15, cuando personal de la Comisaría 14° intervino tras un llamado al 911.

Según manifestó el propietario, había dejado la vivienda con las correspondientes medidas de seguridad el pasado día 14. Al regresar, encontró daños en el ventiluz del baño y un importante desorden en el interior del inmueble.

Entre los elementos sustraídos se encuentran una desmalezadora, una motosierra, utensilios de cocina, una olla Essen, una cuchilla de gran tamaño, una pala, un azadón y una alarma que todavía no había sido instalada.

En el caso tomó intervención la Oficina Fiscal, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.