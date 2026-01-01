Alvear

23 de Noviembre - La Municipalidad de General Alvear organizó una jornada especial en el Paseo de los Artesanos de Kilómetro Cero, en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora. La propuesta reunió a emprendedoras, artesanos y vecinos, generando un espacio para visibilizar la producción local, compartir experiencias y ofrecer los productos elaborados en el departamento.

La actividad contó con una importante participación de la comunidad y permitió poner en valor el trabajo independiente, la creatividad y el esfuerzo de quienes impulsan sus propios proyectos. Además, se desarrolló en un fin de semana con diferentes actividades en el departamento, lo que también favoreció la presencia de visitantes vinculados al turismo deportivo.

Mariela Cardúz, a cargo del área de Economía Social, realizó un balance positivo y destacó el acompañamiento municipal a este sector. “Es lo que siempre nos pide nuestro intendente, Alejandro Molero: acompañar y desarrollar políticas públicas para que las emprendedoras y los emprendedores puedan ofrecer sus productos”, expresó. También resaltó el aprovechamiento de las capacitaciones y los encuentros provinciales, que permiten incorporar conocimientos, innovar y mejorar sus producciones.

Desde el área de Economía Social invitaron a quienes tienen interés en comenzar un emprendimiento a acercarse para recibir orientación y acompañamiento. La oficina funciona en Sarmiento 32, de lunes a viernes, de 8 a 13.

De esta manera, el Municipio continúa promoviendo herramientas y espacios de comercialización que fortalecen la economía social, generan oportunidades y reconocen el valor del trabajo de los emprendedores locales.