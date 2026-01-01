Alvear

19 de Noviembre - El distrito de Alvear Oeste se prepara para celebrar un nuevo aniversario. El próximo 3 de diciembre cumplirá 114 años, una historia que comenzó a construirse alrededor del ferrocarril y que hoy mantiene una fuerte identidad comunitaria. Los festejos incluirán un acto protocolar y una nueva edición del tradicional Festival de la Empanada.

La delegada distrital, Jimena García, invitó a los vecinos de todo el departamento a participar de las actividades y destacó el crecimiento que ha tenido la localidad a lo largo de los años.

“Tenemos una historia muy linda, arraigada con el ferrocarril, una construcción de generaciones en generaciones que nos enorgullece como vecinos de Alvear Oeste. Mirar hacia atrás y ver todo el recorrido, pero también observar el crecimiento actual, es muy importante”, expresó.

La conmemoración central será el jueves 3 de diciembre, con un acto protocolar y el tradicional corte de torta, a partir de las 9:30 horas, en la plaza Manuel Belgrano.

En tanto, el lunes 7 tendrá lugar el 20° Festival de la Empanada, una propuesta que cada año convoca a numerosos vecinos y visitantes. La actividad tendrá como eje el concurso gastronómico, en el que instituciones, emprendimientos y particulares podrán inscribirse para presentar sus empanadas y pasteles, que serán evaluados por un jurado especializado. Los ganadores recibirán premios económicos.

Las inscripciones se encuentran abiertas en la Delegación de Alvear Oeste. García invitó tanto a quienes quieran participar del certamen como a quienes deseen acercarse a disfrutar de la gastronomía y las actividades previstas.

La propuesta artística tendrá como apertura a Angelito Nieto, quien interpretará la cueca del festival. También se presentarán La Melga, de San Rafael, y De Mi Tierra Dúo, junto al taller folclórico local La Melesca y el Ballet Municipal.

“La verdad es que la plaza se llena y muchas veces el espacio no alcanza. Invitamos a quienes todavía no conocen el festival a que se acerquen y compartan esta jornada en familia.