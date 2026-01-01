Alvear

25 de Noviembre - La Municipalidad de General Alvear impulsa nuevas líneas de microcréditos destinadas a productores que desarrollan o desean iniciarse en la producción porcina, ovina y avícola. La propuesta que busca fortalecer la economía, mejorar la infraestructura productiva y generar oportunidades para quienes quieran transformar sus producciones en pequeños emprendimientos.

La Municipalidad de General Alvear impulsa nuevas líneas de microcréditos destinadas a productores que desarrollan o desean iniciarse en la producción porcina, ovina y avícola. La propuesta que busca fortalecer la economía, mejorar la infraestructura productiva y generar oportunidades para quienes quieran transformar sus producciones en pequeños emprendimientos.

El secretario de Desarrollo, Guillermo Modón, explicó que la iniciativa está pensada tanto para el autoconsumo como para la comercialización de excedentes. “La idea es que sea para consumo personal y también con la opción de poder vender lo que vayan produciendo”, señaló.

Los créditos cuentan con un plazo de financiación de 12 meses y la posibilidad de elegir entre tres o seis meses de gracia. Los montos se establecen de acuerdo con el presupuesto y las necesidades de cada productor, y pueden destinarse tanto a la construcción o mejora de infraestructura como a la compra de animales.

Además, cada proyecto contará con asesoramiento técnico de profesionales de la Dirección, para garantizar su viabilidad y acompañar el desarrollo de la actividad.

De esta manera, el Municipio busca fortalecer la producción familiar, promover nuevas alternativas de ingreso y generar herramientas para el desarrollo de pequeños productores locales.