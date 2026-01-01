Alvear

18 de Noviembre - El dispositivo electrónico de control fue utilizado por efectivos del Cuerpo Motorizado de Prevención ante la resistencia del hombre durante el procedimiento. Además, se secuestró un cúter.

La tecnología incorporada por la Policía de Mendoza constituye una herramienta para fortalecer la capacidad de respuesta de los efectivos. En General Alvear, el dispositivo electrónico de control Taser fue utilizado durante una intervención realizada anoche en la Terminal de Ómnibus, donde el personal del Cuerpo Motorizado de Prevención actuó ante un hombre armado que mantenía una actitud hostil.

El procedimiento se inició cerca de las 22.40, tras un aviso sobre la presencia de un individuo agresivo en el sector de los baños. Al llegar, los efectivos lograron retener el arma blanca que exhibía el hombre, quien continuó con una actitud hostil.

Ante esta situación, uno de los uniformados utilizó la Taser, lo que permitió que el hombre desistiera de su actitud. Como resultado, se secuestró un cúter. Por disposición de la jueza contravencional, se ordenaron las medidas correspondientes.