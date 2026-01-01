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20 de Noviembre - General Alvear es anfitrión, desde este viernes 20 y hasta el lunes 23 de noviembre, de las Finales Nacionales de la Liga Nacional de Clubes Senior, una competencia que reúne a más de 55 equipos de distintos puntos del país en las categorías +35, +43 y +48.

General Alvear es anfitrión, desde este viernes 20 y hasta el lunes 23 de noviembre, de las Finales Nacionales de la Liga Nacional de Clubes Senior, una competencia que reúne a más de 55 equipos de distintos puntos del país en las categorías +35, +43 y +48.

El certamen convoca a alrededor de 1.200 inscriptos, entre jugadores, cuerpos técnicos y delegaciones, además de familiares y acompañantes que llegaron al departamento para participar de cuatro jornadas de competencia. Los equipos participantes obtuvieron su clasificación a través de las principales ligas regionales del país, por lo que se trata de la instancia que define el trabajo deportivo desarrollado durante toda la temporada.

El secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, destacó la importancia de recibir un evento de estas características y su impacto en la economía local. “Es sumamente importante para nosotros y para la gestión haciendo hincapié en el turismo deportivo y, fundamentalmente, en el turismo de eventos. Esto lleva un movimiento enorme a nuestra economía: los prestadores de servicios, restaurantes, hoteles y comerciantes sienten esa diferencia con este tipo de encuentros”, expresó.

Por su parte, Mauricio Olguín, de la Dirección de Deportes, explicó que los partidos se disputarán en distintos escenarios deportivos del departamento: Pacífico, Argentino, Club Banco Nación, Andes, 10 de Septiembre y Bowen, que se incorporó ante la cantidad de encuentros programados.

El presidente de la Liga Nacional Senior de Fútbol, Matías Rossi, resaltó el nivel de la competencia y el significado de estas finales para los clubes participantes. “Los que participan son los equipos clasificados de las mejores ligas del país. Este es el cierre del año, la frutillita del postre de todo lo que vienen trabajando durante una temporada para poder llegar”, explicó.

La programación deportiva comienza este viernes desde las 12 horas y se extenderá hasta las 18. A las 20:30 horas se realizará el acto inaugural en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, con la participación de las delegaciones. El sábado y domingo habrá partidos desde las 8 de la mañana hasta las 20, mientras que el lunes se disputarán las semifinales y las finales. La jornada decisiva tendrá lugar en el estadio del Club Atlético Argentino, donde las finales comenzarán a partir de las 17 horas.

Con este encuentro deportivo de alcance nacional, General Alvear continúa impulsando el turismo deportivo como una herramienta para atraer visitantes, fortalecer la actividad de los clubes y generar movimiento en los distintos sectores de la economía departamental.