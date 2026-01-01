Deportes

18 de Noviembre - El Campeón defensor del título se coronó Campeón tras ganar un triangular de desempate frente a León Pimentel y Román Alfano, y ahora lidera en soledad.

En instalaciones del Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, donde funciona la Escuela Municipal de Ajedrez, se desarrolló el 3º de los 4 torneos que componen el año de la Liga departamental infantil, en el que participaron muchos de los mejores jugadores jóvenes de nuestro departamento.

Campeón invicto se coronó Jonatan Mattus, de la Escuela Carlos María de Alvear, tras ganar un apasionante triangular de desempate.

En segundo lugar finalizó León Pimentel, también de la ECMA, de gran pesente.

En tercer lugar culminó Román Alfano, quien logró vencer a Mattus durante el torneo, pero cayó en el triangular, a pesar de tener una posición ventajosa en el desempate.

Además de distinguir a los integrantes del Podio, la organización distinguió a los mejores de cada categoría.

Categoría Sub 8:

1º Santiago Durán (Colegio Santo Tomás)

2º Julián Jeréz (Esc. Carlos María de Alvear)

Categoría Sub 10

1º Faustino Barrera (Esc. Carlos María de Alvear)

2º Juan Antonio Durán (Colegio Santo Tomás)

Categoría Sub 12:

1º Nicolás Blanco (Colegio San Martín)

2º Ulises González (Esc. Municipal)

Categoría Sub 14:

1º León Don Picco (Esc. Constancio V. Vigil)

2º Santino Martinelli (Esc. Carlos María de Alvear)