AJEDREZ: "Juanse" Lieby Campeón del 3º torneo de la Liga Juvenil

Monday, 16 De November De 2026
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El pasado viernes por la tarde se disputó sobre la plataforma lichess.org, el tercero de los cuatro torneos que componen el año de la liga Juvenil de General Alvear, organizada por la Escuela Municipal de Ajedrez y el Círculo de Ajedrez del Sur Mendocino, con presencia de muchos de los mejores jóvenes del departamento.
El certamen fue ganado de manera invicta por Juan Sebastián Lieby, de la Escuela Jorge Barraquero, que estiró la ventaja ante sus perseguidores.
El segundo lugar fue para uno de los fuertes jugadores de la Escuela de Agricultura, Juan Ignacio Martínez Iriarte.
El Podio fue completado por la revelación del certamen, Joaquín Quiroga, también jugador de la Escuela de Agricultura, que ha demostrado un significativo avance en los últimos meses.
Principales Posiciones – 3º Torneo Liga Juvenil de Gral. Alvear:
1º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 5 Pts
2º Juan Ignacio Martínez Iriarte (Esc. Agricultura) 4 Pts
3º Joaquín Quiroga (Esc. Agricultura) 3,5 Pts
4º Elías Mattus (Esc. Preceptora H. Coria) 3,5 Pts
5º Franco Rojas (Esc. Agricultura) 3 Pts
6º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel) 3 Pts
7º Jaime Sánchez (Esc. Enore De Monte) 2 Pts
8º Santiago Agüero (Esc. J. Barraquero) 2 Pts
9º Jesús Martínez (Esc. Enore De Monte) 2 Pts
10º Ignacio Martínez (Esc. J. Barraquero) 2 Pts