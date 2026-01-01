AJEDREZ: "Juanse" Lieby Campeón del 3º torneo de la Liga Juvenil

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14 de Noviembre - El múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles se coronó Campeón de los 3 torneos disputados hasta el momento, y es líder absoluto de la Liga.

El pasado viernes por la tarde se disputó sobre la plataforma lichess.org, el tercero de los cuatro torneos que componen el año de la liga Juvenil de General Alvear, organizada por la Escuela Municipal de Ajedrez y el Círculo de Ajedrez del Sur Mendocino, con presencia de muchos de los mejores jóvenes del departamento.

El certamen fue ganado de manera invicta por Juan Sebastián Lieby, de la Escuela Jorge Barraquero, que estiró la ventaja ante sus perseguidores.

El segundo lugar fue para uno de los fuertes jugadores de la Escuela de Agricultura, Juan Ignacio Martínez Iriarte.

El Podio fue completado por la revelación del certamen, Joaquín Quiroga, también jugador de la Escuela de Agricultura, que ha demostrado un significativo avance en los últimos meses.

Principales Posiciones – 3º Torneo Liga Juvenil de Gral. Alvear:

1º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 5 Pts

2º Juan Ignacio Martínez Iriarte (Esc. Agricultura) 4 Pts

3º Joaquín Quiroga (Esc. Agricultura) 3,5 Pts

4º Elías Mattus (Esc. Preceptora H. Coria) 3,5 Pts

5º Franco Rojas (Esc. Agricultura) 3 Pts

6º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel) 3 Pts

7º Jaime Sánchez (Esc. Enore De Monte) 2 Pts

8º Santiago Agüero (Esc. J. Barraquero) 2 Pts

9º Jesús Martínez (Esc. Enore De Monte) 2 Pts

10º Ignacio Martínez (Esc. J. Barraquero) 2 Pts