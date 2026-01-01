El Campeonato Alvearense de Pruebas de Calle finalizó en Bowen

Deportes

15 de Noviembre - La tercera y última fecha del Campeonato Alvearense de Pruebas de Calle se disputó el sábado por la noche en el distrito de Bowen, con carreras de 5 y 10 kilómetros y pruebas infantiles. La competencia nocturna reunió a corredores y familias en la plaza San Martín.

En los 10 kilómetros, Saúl Vega se quedó con el primer puesto de la clasificación general masculina y también se consagró campeón del certamen. En la rama femenina, Lorena Cuello obtuvo la victoria y destacó la satisfacción de cerrar el año deportivo compitiendo en su departamento.

"Es un privilegio poder volver a correr acá y hacer un primer puesto, que no es fácil. Es mérito de la disciplina y las ganas que se le pone a diario", expresó Vega, quien también valoró el afecto recibido: "es gratificante correr con mi gente, mi familia y mis amigos. Es algo que te llena el corazón".

Por su parte, Cuello calificó la jornada como "un cierre de año re lindo" y destacó que 2026 fue el mejor año de su carrera deportiva, con tres podios nacionales. "Para mí ha sido el mejor año de mi carrera", señaló.

El director de Deportes, Alberto Gómez, realizó un balance positivo de la competencia y destacó la posibilidad de ofrecer espacios de participación a los atletas del departamento y la región. "Estamos generando eventos para que puedan competir cerca de casa", afirmó.

El cierre en Bowen puso de manifiesto el crecimiento del running y la convocatoria que genera en el departamento. A través de estas tres fechas, la Dirección de Deportes llevó las competencias a distintos puntos de General Alvear, ofreciendo a corredores locales y de la región nuevas oportunidades para participar, superarse y compartir el deporte, que también se convierte en un espacio de encuentro para las familias.