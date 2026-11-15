Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y Mendoza tendrá 3 equipos en Primera División

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15 de Noviembre - Godoy Cruz venció a Tristán Suárez, en la cancha de Belgrano de Córdoba, se coronó campeón de la Primera Nacional y logró el ascenso a Primera

Godoy Cruz le ganó 3 a 1 a Tristán Suárez, se coronó campeón de la Primera Nacional 2026 y alcanzó el ascenso a Primera División donde Mendoza tendrá 3 equipos a partir de la próxima temporada.

El partido que protagonizaron el Tomba y el Lechero tuvo como escenario el estadio Belgrano de Córdoba donde hubo unos 17 mil hinchas mendocinos.

El Expreso ascendió exactamente el mismo día en el que el año pasado perdió la categoría y para eso se puso en ventaja a los 11' a través de Esteban Burgos, de penal. Luego aumentó Axel Rodríguez a los 32' y Marcos Enrique descontó a los 39'.

El tercero de Godoy Cruz lo hizo el goleador Martín Pino a los 23' del complemento.

El conjunto bonaerense arrancó muy enchufado y presionando al Tomba en su campo, pero poco a poco el equipo de Pablo De Muner fue tomando el control del balón hasta que a los 11' llegó un penal para algunos polémico y Burgos estableció el 1 a 0.

El GOL de penal con el que Godoy Cruz se puso en ventaja en la final. https://t.co/6yh8tPfbhY — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 15, 2026

El gol tranquilizó a Godoy Cruz, y aunque Tristán Suárez tuvo su chance de empatar, mantuvo el control del juego y estiró el resultado con dos cabezazos en el área, uno de Pino y otro de Rodríguez.

Tristán Suárez también hizo lo suyo en ataque e inquietó a Strumia hasta que Marcos Enrique le devolvió la ilusión con un golazo para descontar.

"Marcos Enrique"Por el golazo del jugador de Tristán Suárez ante Godoy Cruz. https://t.co/X0Tzsn9gKD — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

El gol del rival alertó al equipo mendocino que en el comienzo de la segunda parte generó un par de contragolpes, pero también se fue retrasando ante la insistencia de su rival.

Era todo tensión hasta que Martín Pino, el goleador, marcó el 3 a 1 y desató la euforia de los hinchas.

"Martín Pino"Por el gol del jugador de Godoy Cruz tras un floja respuesta del arquero de Tristán Suárez. https://t.co/60x7Lg2meo — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

A partir del tercer gol todo fue para Godoy Cruz ante un rival que terminó con 9 hombres y ya piensa en el Reducido donde ingresará en los cuartos de final para disputar el segundo ascenso.

El final llegó con toda la emoción de haber alcanzado el objetivo, de gritar campeón y de que por primera vez Mendoza tendrá 3 equipos en la máxima categoría.

Fuente: Diario UNO