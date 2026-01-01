REGIONAL: El “Lobo” es Finalista

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16 de Noviembre - Pacífico cayó 3-2 con Argentino, pero ganó la llave y jugará la final ante Desamparados de San Juan

Tras la goleada 5-1 en el encuentro de ida disputado cancha de Argentino, el “Lobo” perdió de local, pero ganó 7-4 la llave y no sólo se aseguró disputar la final, sino que como mínimo participará de la edición 2027 del torneo Argentino del Interior.

Mateo Vignolo abrió la cuenta para los locales, pero un doblete de Isaías Guzmán y un tanto de Luciano Villalobos lo dieron vuelta para la visita. Mauricio Dalseco, achicó la diferencia sobre el finale.

El equipo de Pablo Castro jugará la final de la Región Cuyo frente a un viejo conocido, Desamparados de San Juan, con el aliciente que la revancha será en el “Héctor Moncada”.

Foto: Tridente Ofensivo (Niko Fotos)