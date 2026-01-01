Deportes

16 de Noviembre - Durante tres jornadas, la Palestra del Polideportivo Municipal fue punto de encuentro para vecinos y aficionados a la escalada, con música en vivo, propuestas recreativas y espacios para compartir en familia. El festival “Alvear Vuelve a Escalar” buscó recuperar este espacio y acercar nuevamente esta disciplina a la comunidad.

La iniciativa fue impulsada por “Piuque Nativo”, en el marco de un convenio de trabajo conjunto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad, con el objetivo de fortalecer la Escuela Municipal de Escalada y promover el desarrollo de este deporte en el departamento.

Agustina Quesada, organizadora del festival, destacó la convocatoria y la respuesta de los vecinos durante las tres jornadas. “La idea es empezar a atraer a las personas y que conozcan este deporte tan lindo y tan bueno para todos. Queremos que este lugar tenga color, que tenga vida y que la gente pueda disfrutar de este espacio”, expresó.

La propuesta también incluyó un mural realizado en vivo por el artista Gabriel González, presentaciones musicales y un fogón que permitió compartir distintas expresiones artísticas. Además, se realizó una competencia deportiva que tuvo como premio un viaje a Valle Grande con una experiencia de rafting para 12 personas.

Así, el festival marcó el inicio de una nueva etapa para la Palestra Municipal, con el propósito de recuperar su actividad, sumar nuevos participantes y consolidar la escalada como una alternativa deportiva que pueda desarrollarse durante todo el año en General Alvear.