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17 de Noviembre - Nuevamente este martes se registraron tormentas graniceras en San Rafael y una de las zonas más afectadas fue Valle Grande, donde prácticamente un manto blanco quedó sobre el suelo, tal como exhibe la foto de la zona en la ruta provincial 173.

El fenómeno también se registró con fuerza en Las Malvinas y luego se desplazó hacia el este sanrafaelino, con consecuencias en Cañada Seca, Goudge, Villa Atuel y Real del Padre, de acuerdo a los diferentes reportes.

Hasta el momento se desconocen los daños que pudo ocasionar “la piedra”, aunque los momentos de mayor tensión se vivieron en Valle Grande, que una vez más quedó a merced de la fuerza de la naturaleza.

Este es el segundo día consecutivo con fuertes tormentas en la región, agravadas por la ausencia del sistema de lucha antigranizo, rehén de disputas políticas.

Fuente: Diario San Rafael