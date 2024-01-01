Confirmaron el despido de los 27 pilotos de la Lucha Antigranizo

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11 de Noviembre - Los jueces de la Corte, Mario Adaro, Julio Gómez y Norma Llatser rechazaron un recurso extraordinario del gremio que pedía revisar el fallo que avaló el despido

En medio de la eterna disputa por definir quién sostendrá el sistema de la Lucha Antigranizo en el Sur, se conoció un fallo del ala peronista de la Corte Suprema que vino a ratificar el despido de los 27 pilotos.

Los supremos Mario Adaro, Julio Gómez y Norma Llatser rechazaron un recurso extraordinario federal que había interpuesto el gremio de APLA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, para que la Suprema Corte de la Nación revisara el fallo que avaló la desvinculación.

Se trata de los 27 pilotos que hasta el 2024 trabajaban en Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa), la empresa estatal que hasta ese momento se encargaba de la lucha antigranizo.

Durante la sesión estuvieron presentes los padres de Faustino, Diego y María José, a quienes los legisladores agradecieron por transformar el dolor en una herramienta de protección colectiva.

La norma declara de interés provincial estas actividades formativas y deportivas, y fija que las responsabilidades y exigencias serán idénticas para clubes barriales, sindicatos, complejos privados y polideportivos municipales.

Hay que recordar que a mediados de ese año, el Gobierno decidió ponerle fin al combate aéreo de la Lucha Antigranizo argumentando que no había evidencia científica que demostrara la eficacia de ese sistema para mitigar el impacto de las tormentas graniceras.

Tras esa decisión, que políticamente tomó el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu con el aval del gobernador, la empresa estatal AEMSA suspendió la actividad de siembra antigranizo, cerró el taller aeronáutico y el área de operaciones y despidió a 27 pilotos, a los que se les abonó la correspondiente indemnización.

Desde ese momento la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) comenzó con reclamos ante la Justicia, porque sostenán que esos pilotos habían sido despidos de forma arbitraria y sin que se tramitara un procedimiento preventivo de crisis.

Sin embargo, ya en agosto la Corte mendocina rechazó el planteo, pero el gremio insistió a través de un recurso extraordinario federal, solicitando que fuese la Corte Suprema de la Nación quien revisara el fallo local. Pero para que eso ocurriera, debía la Corte local respaldar ese traslado, lo que finalmente no ocurrió.

Los argumentos del gremio de APLA y la respuesta de la Corte

Para insistir y tratar de llegar a la Corte Suprema de la Nación, el gremio de APLA sostuvo que las desvinculaciones de esos 27 pilotos habían vulnerado el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece los derechos laborales y sindicales.

Invocó además los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a la libertad sindical y la negociación colectiva.

Fuente: Diario UNO