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17 de Noviembre - El INDEC informó los nuevos valores de la canasta de crianza para octubre, registrando un incremento del 3,6% en todos los tramos etarios

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los valores actualizados de la canasta de crianza correspondientes a octubre de 2026. Este indicador mide el costo mensual necesario para cubrir tanto la adquisición de bienes y servicios básicos como el tiempo destinado a las tareas de cuidado de niños, niñas y adolescentes.

El monto requerido durante el décimo mes del año osciló entre los $591.320 y los $754.869, según el tramo etario. Estos valores representan un aumento del 3,6% respecto de septiembre en todos los rangos etarios, según informó el organismo.

La medición del INDEC contempla dos componentes principales: por un lado, los costos mensuales de los bienes y servicios esenciales (alimentos, vestimenta, educación, vivienda y transporte) para el desarrollo de los menores. Por otro lado, se incluye el costo del tiempo destinado a las tareas de cuidado, utilizando como referencia la remuneración de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Los datos se conocieron luego de que se la semana pasada se difundieran los números de la inflación de octubre tanto en Mendoza como en el país. A nivel provincial, de acuerdo con la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) fue de 1,6%. En el país, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) informó que fue de 2,2%.

Detalle de los montos según el INDEC

El desglose del costo mensual informado por el organismo estadístico para octubre de 2026 se distribuyó de la siguiente manera:

menores de 1 año: $591.320

niños de 1 a 3 años: $704.198

niños de 4 a 5 años: $600.445

niños y adolescentes de 6 a 12 años: $754.869

Cómo impacta el índice en la cuota alimentaria

La canasta de crianza elaborada por el INDEC es utilizada por el Poder Judicial como referencia en los litigios por cuota alimentaria. Los valores reflejan el esfuerzo integral que demanda la crianza en la Argentina actual, considerando tanto los gastos directos como el valor del trabajo de cuidado.

Fuente: Diario UNO