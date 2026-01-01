Un helicóptero de la Policía de Mendoza trasladó a una paciente desde Malargüe

Monday, 16 De November De 2026
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El procedimiento se realizó a bordo del helicóptero Halcón Tres, perteneciente a la Policía de Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad de su tratamiento especializado.
La aeronave aterrizó en el helipuerto del Hospital Notti, donde se concretó el descenso de la paciente. Posteriormente, una ambulancia la trasladó hasta el Hospital Santa Isabel de Hungría, donde continuaría con la atención médica.
El operativo contó con un dispositivo de seguridad y coordinación en el que participaron Bomberos, efectivos policiales de la jurisdicción y personal de Tránsito Municipal de Guaymallén.