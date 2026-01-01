Un helicóptero de la Policía de Mendoza trasladó a una paciente desde Malargüe

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14 de Noviembre - Una mujer de 42 años que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico fue trasladada mediante un operativo sanitario desde el Hospital de Malargüe hacia el Hospital Santa Isabel de Hungría.

El procedimiento se realizó a bordo del helicóptero Halcón Tres, perteneciente a la Policía de Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad de su tratamiento especializado.

La aeronave aterrizó en el helipuerto del Hospital Notti, donde se concretó el descenso de la paciente. Posteriormente, una ambulancia la trasladó hasta el Hospital Santa Isabel de Hungría, donde continuaría con la atención médica.

El operativo contó con un dispositivo de seguridad y coordinación en el que participaron Bomberos, efectivos policiales de la jurisdicción y personal de Tránsito Municipal de Guaymallén.