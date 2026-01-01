Rescataron a un joven herido en una zona de difícil acceso del Cañón del Atuel

Noticias

16 de Noviembre - La Patrulla de Rescate intervino junto a Bomberos y personal de la Unidad VANT en un operativo que demandó nueve horas de trabajo. El joven había sufrido lesiones en ambos pies tras la caída de una piedra de gran tamaño.

La Policía de Mendoza rescató a un hombre de 24 años que había quedado imposibilitado de caminar luego de sufrir un accidente mientras realizaba una caminata junto a un familiar en el Cañón del Atuel, en San Rafael. El operativo se extendió durante aproximadamente nueve horas debido a las dificultades para acceder al lugar y concretar su traslado.

El hecho ocurrió el pasado sábado, cerca de las 18.20, a unos tres kilómetros de El Nihuil, cuando una piedra de gran magnitud cayó sobre ambos pies del joven y le provocó lesiones que le impedían desplazarse. Ante la emergencia, efectivos de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña Zona Sur se desplazaron hasta el sector para iniciar las tareas de asistencia.

El ingreso se realizó por la zona conocida como El Basural, en dirección al Cañón del Atuel. Para llegar hasta el herido, los rescatistas trabajaron de manera coordinada con personal de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT). Una vez localizado, realizaron una primera evaluación y solicitaron la colaboración de Bomberos de San Rafael y de vecinos conocedores del terreno.

Debido a las lesiones que presentaba y a las características del lugar, el equipo dispuso su inmovilización en una camilla tipo Sked para iniciar la evacuación. Durante el procedimiento, y con autorización médica, se le administró medicación para aliviar el dolor.

Luego de aproximadamente nueve horas de trabajo, los rescatistas consiguieron llegar hasta la ambulancia con el joven. El diagnóstico inicial indicó traumatismos en ambos miembros inferiores y fue trasladado al nosocomio local para recibir atención médica.