Un automóvil chocó contra un poste y cuatro personas fueron hospitalizadas

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14 de Noviembre - Un fuerte siniestro vial se registró este sábado 14 de noviembre, alrededor de las 12:40, en calle Babacce, en San Rafael. Un automóvil terminó con destrucción total tras impactar contra un poste de alumbrado público.

Según la información policial, el vehículo involucrado fue un Ford Galaxy, conducido por un hombre de 28 años, que circulaba de sur a norte cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó colisionando contra el poste.

Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes del automóvil fueron asistidos y trasladados al hospital local. Al momento del procedimiento no se contaba con un diagnóstico médico sobre las lesiones.

Uno de los datos más relevantes del hecho surgió de los controles de alcoholemia: el conductor registró 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que una de las acompañantes arrojó 1,49 g/l. Los dosajes correspondientes a los otros dos ocupantes quedaron pendientes de realización en el nosocomio.

En el lugar trabajó personal de la Delegación Vial Zona Sur. Las actuaciones fueron caratuladas como lesiones culposas con alcoholemia positiva.