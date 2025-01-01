Aprobaron la Ley Faustino: cuáles son los requisitos obligatorios para todas las escuelas de verano en Mendoza

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10 de Noviembre - El Senado de Mendoza sancionó por unanimidad la nueva regulación para piletas y clubes. Guardavidas, RCP y seguro obligatorio

El Senado de Mendoza sancionó de forma definitiva y por unanimidad una ley histórica que regula el funcionamiento de todas las escuelas de verano de la provincia, tanto públicas como privadas. De todos modos, algunas fuentes aclararon a Diario UNO que la norma no será aplicable en su totalidad esta temporada, ya que requiere pasos previos antes de su implementación.

La iniciativa nació a partir del reclamo de justicia y prevención encabezado por la familia de Faustino Díaz Crimi, el niño que falleció en febrero de 2025 durante una actividad recreativa. La nueva normativa apunta a garantizar el cuidado, la infraestructura adecuada y la supervisión profesional de chicos y adolescentes durante las vacaciones.

Durante la sesión estuvieron presentes los padres de Faustino, Diego y María José, a quienes los legisladores agradecieron por transformar el dolor en una herramienta de protección colectiva.

La norma declara de interés provincial estas actividades formativas y deportivas, y fija que las responsabilidades y exigencias serán idénticas para clubes barriales, sindicatos, complejos privados y polideportivos municipales.

Registro obligatorio y habilitación visible para las familias

Uno de los cambios más importantes para los padres es la creación de un padrón oficial de escuelas de verano dentro del Registro Provincial de Instituciones Deportivas.

Para inscribirse, cada organizador deberá presentar una declaración jurada que incluya la habilitación municipal del predio en materia de obras y salubridad, el plan pedagógico y la contratación de un seguro de responsabilidad civil junto a un servicio de emergencias médicas con traslado urgente (área protegida).

El listado completo de instituciones autorizadas se publicará en internet para consulta pública y gratuita, de forma que los papás y mamás puedan consultarlo. Además, cada predio tendrá la obligación de colocar en la puerta de ingreso, a la vista de todos, la documentación y certificados que acrediten que el lugar cumple con las normas provinciales y municipales.

Profesores matriculados y "ficha limpia"

En cuanto al equipo de trabajo, la ley exige que el responsable general del proyecto sea un profesor o licenciado en Educación Física matriculado. Asimismo, todos los trabajadores que tengan contacto con los menores deberán presentar de manera obligatoria su certificado de antecedentes penales.

La norma también establece límites estrictos para evitar la sobrepoblación en los grupos y asegurar una atención cercana.

En el caso de los niños y niñas menores de cinco años, habrá como mínimo un profesor de Educación Física y un auxiliar por cada 15 alumnos. Para las edades superiores, las proporciones finales se definirán en la reglamentación.

El cuidado dentro de las piletas es otro punto clave de la flamante ley. Los natatorios deberán contar con cerramientos perimetrales de seguridad y disponer de al menos un guardavidas matriculado cada 50 chicos durante los momentos de uso del agua.

La vigilancia directa dentro de la pileta quedó catalogada como una responsabilidad ineludible del personal a cargo.

Por último, todo el personal del establecimiento deberá contar con capacitación periódica en reanimación cardiopulmonar (RCP) y manejo de situaciones de emergencia, mientras que los propios chicos recibirán contenidos básicos de prevención adaptados a su edad.

Los municipios contarán con 180 días tras la publicación de la ley para adherir y ordenar los registros, por lo que la aplicación efectiva entrará en vigencia plena hacia las temporadas siguientes.

Fuente: Diario UNO