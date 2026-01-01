Vargas Arizu puja para que una empresa binacional controle el Paso Cristo Redentor

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10 de Noviembre - El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, cree que una empresa binacional podría acelerar inversiones y evitar que el paso a Chile pase un mes cerrado

"Los 34 días que el Paso Cristo Redentor estuvo cerrado nos hicieron caer 4 puntos la exportación, porque la tardanza en la entrega hace que el comprador elija a otro proveedor", marcó el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, en el reciente Foro Logístico que reunió a 930 especialistas y corredores internacionales. Esa pérdida es uno de los principales argumentos del mendocino para pujar para que sea "una empresa binacional con lógica privada" quien controle el paso a Chile.

Ese proyecto, que tiene el aval del gobernador Alfredo Cornejo, volvió a surgir en una reunión que mantuvo el mismo Vargas Arizu con Bárbara Kast Sommerhoff, la sobrina del presidente chileno y gerenta ejecutiva de la Corporación Unión Binacional de Pasos Fronterizos Chile–Argentina, que expuso en ese Foro Logístico, precisamente sobre “Integración Atlántico al Pacífico y Pasos de Integración”.

"Lo que creemos es que una empresa binacional, con representación de ambos países, podría acelerar las inversiones que hacen falta para asegurarse que el Paso Cristo Redentor permanezca abierto siempre. No podemos estar escatimando en comprar tal o cual maquinaria cuando el cierre nos provoca pérdidas millonarias. Sabemos que necesitamos el aval nacional, pero ya iniciamos reuniones para que en Nación entiendan que somos los gobiernos provinciales los que más perdemos y los que tenemos más conocimiento para instrumentar cambios en el manejo de esos pasos internacionales", definió Vargas Arizu.

Según explicó el ministro, esta iniciativa de un manejo privado de un paso internacional, también podría replicarse en otros cruces como los del Norte del país, como es el paso de Jama que conecta Jujuy con San Pedro de Atacama, o el de Paso Hachado en Neuquén.

Al parecer la iniciativa de que sea una empresa binacional quien controle operativamente el Paso Cristo Redentor tiene el aval de las autoridades chilenas. Así lo habría marcado Bárbara Kast Sommerhoff y también hubo reuniones con autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile.

Una iniciativa que tiene el respaldo del CEM

Después de que el Paso Cristo Redentor pasara 34 días cerrado entre julio y agosto pasado, desde el Concejo Empresario Mendocino salieron a reclamar un cambio urgente sobre cómo debería administrarse y qué inversiones debían hacerse para garantizar que el paso a Chile por el principal corredor biocéanico pueda mantenerse operativo durante el invierno.

El especialista en Comercio Exterior y presidente saliente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), Martín Clément, fue tajante: “La gestión -de ambos lados- debe ser privada” y cuestionó cómo Vialidad Nacional manejó el trabajo tras las insistentes nevadas.

“No es suficiente. La gestión -de ambos lados- debe ser privada. Solo pasando en un día común de verano se advierte la dejadez del paso”, planteó a través de la red social X.

El empresario también apuntó: “Mientras en otros países se inauguran obras de infraestructura faraónicas aquí llevamos más de un mes con el principal paso fronterizo cerrado por temporal de nieve. Insólito. Algo hicimos muy mal en las últimas décadas”, escribió.

Fuente: Diario UNO