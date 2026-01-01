León XIV en Argentina: un mensaje de justicia social que interpela a la política

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10 de Noviembre - La primera visita del papa León XIV a la Argentina a casi cuatro décadas del último arribo de un Papa, dejó fuertes definiciones sobre la realidad social y económica del país. Sin mencionar directamente al presidente Javier Milei, el Pontífice pronunció discursos que marcaron diferencias con algunos de los principales lineamientos del Gobierno nacional.

Durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo, empresarios, sindicalistas y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Papa fue contundente: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

También calificó al desempleo como un verdadero drama, defendió el trabajo como un componente fundamental de la dignidad humana y reivindicó el rol del Estado en la promoción de políticas públicas que garanticen el empleo y la inclusión social.

En otro tramo de su mensaje, recordó que la propiedad privada tiene una responsabilidad social y destacó la importancia de acompañar a los trabajadores informales, los sectores populares y las personas más vulnerables.

Sus palabras también alcanzaron al funcionamiento del poder político. León XIV sostuvo que las autoridades deben actuar en función del bien común, reconocer los límites del poder y orientar sus decisiones hacia toda la comunidad.

Aunque evitó convertir sus intervenciones en un enfrentamiento directo con la administración de Milei, sus definiciones sobre justicia social, protección de los jubilados, discapacidad, educación, empleo y responsabilidad del Estado contrastaron con aspectos centrales del programa económico del Gobierno.

La visita deja así un mensaje que trasciende lo religioso: en medio de un país atravesado por profundas diferencias sociales y políticas, el Papa volvió a colocar la dignidad humana, la solidaridad y la justicia social en el centro del debate sobre el modelo de desarrollo argentino.