Dos conductores resultaron lesionados tras un choque en Real del Padre

Alvear

20 de Agosto - Dos hombres resultaron lesionados este jueves por la mañana tras un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 439, en Real del Padre.

El siniestro se registró alrededor de las 8.40, cuando un Toyota Etios, conducido por un hombre de 45 años, circulaba de norte a sur y, por causas que son investigadas, colisionó con un Fiat Max, al mando de un hombre de 50 años, que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital "Enfermeros Argentinos", de General Alvear.

Según informaron, ninguno presentaba heridas de gravedad.

En el lugar trabajó personal policial y de Policía Vial, que realizó los correspondientes test de alcoholemia a los conductores. Ambos arrojaron resultado negativo.

La autoridad judicial correspondiente quedó a cargo de las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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