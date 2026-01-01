Entregan forestales con canje de reciclables

Alvear

19 de Agosto - Comenzó en General Alvear una nueva etapa de entrega de forestales destinada a fortalecer el arbolado público, las cortinas forestales y la forestación de terrenos particulares. La iniciativa se desarrolla a través de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de General Alvear y la Subsecretaría de Ambiente de Mendoza, incorporando este año una modalidad innovadora basada en el intercambio de residuos reciclables.

La primera entrega se realizó en el vivero de Recursos Naturales y continuará el 24 de agosto en Carmensa y el 27 de agosto en Bowen. Los vecinos se inscribieron previamente para acceder a ejemplares de distintas especies y a estacas de álamo destinadas a la producción local.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, destacó la respuesta de la comunidad y el impacto positivo de la nueva propuesta. “Decidimos implementar un sistema de intercambio donde cada vecino debía entregar residuos reciclables para recibir los forestales. La respuesta fue excelente y prácticamente todos los beneficiarios participaron llevando materiales para reciclar”, señaló.

Entre las especies entregadas se encuentran fresno europeo, mora, mora híbrida, plátano y eucaliptus, además de ejemplares autóctonos como chañar, algarrobo y cinacina. También se distribuyen estacas de álamo Conti 12, utilizadas principalmente para la conformación de cortinas forestales en las zonas productivas del departamento.

Rabanal explicó que la iniciativa busca promover simultáneamente la forestación y la gestión responsable de los residuos. “La cantidad de botellas de vidrio y plástico que recibimos demuestra que los vecinos acompañan estas acciones ambientales. Es una modalidad que llegó para quedarse y que seguiremos aplicando en futuras entregas”, afirmó.

Los forestales son producidos en el vivero, mientras que las estacas fueron aportadas en parte por el vivero de Malargüe, que realizó una donación de 30.000 unidades para fortalecer el programa en General Alvear.

Cada vecino pudo acceder a un máximo de cuatro plantas y hasta 400 estacas de álamo. Aquellas personas que solicitaron una mayor cantidad quedaron registradas para recibir ejemplares