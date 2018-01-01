Conflicto por el Seguro Agrícola: productores coparon el Concejo y Crespillo apuntó contra los funcionarios

Alvear

19 de Agosto - Productores se hicieron presentes en el Concejo Deliberante para reclamar respuestas y cuestionar las políticas que, según sostienen, están poniendo en riesgo al sector agrícola.

Una de las voces más fuertes fue la de Pilar Crespillo, productora de Bowen, quien tomó la palabra y lanzó duras críticas contra los concejales y funcionarios provinciales.

“El Seguro nació en Alvear, ¿Cómo puede ser que ahora lo están destrozando y no abran la boca? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué es lo que espera el Gobierno de la provincia de nosotros, de los chacareros?”, cuestionó.

Crespillo recordó que la problemática no afecta únicamente a General Alvear y sostuvo que la crisis atraviesa a distintos sectores productivos de Mendoza.

“Esto no es solamente en Alvear. La provincia está destruida. Dicen del Valle de Uco, dicen de la zona del Este. Estamos todos igual. Esta es una política que no respeta ni chicos ni grandes. Nos están llevando puestos a todos”, afirmó.

En ese sentido, puso como ejemplo la situación de los productores vitivinícolas: “La uva vale 200 pesos para el que sacó 5.000 kilos como para el que metió 500.000. Es lo mismo”.

La productora también cuestionó algunas de las nuevas herramientas de financiamiento anunciadas para el sector y apuntó contra quienes toman decisiones sin conocer, según sostuvo, la realidad de los pequeños productores.

“Estamos ante una cantidad de ignorantes, al menos en el tema. No puede ser que el otro día estoy observando otro nuevo plan que inventan, tiene la muerte asegurada, donde el financiamiento no tiene período de gracia”, manifestó.

Y agregó: “¿Alguien calculó que hoy yo compro una semilla y mañana me está dando para empezar a devolver el crédito?”.

“El Seguro Agrícola nació en Alvear”

Crespillo también defendió la historia del Seguro Agrícola y recordó que la herramienta surgió de la organización de los propios productores alvearenses frente a las contingencias climáticas.

“Cuando hablan de que la ley del Fondo Compensador es a partir de 2018, sí, como ley. Pero el Seguro Agrícola empezó donde nosotros no aportábamos nada, hace 20 años. Nació de General Alvear, de unos pequeños agricultores que éramos”, recordó.

La productora aseguró que durante años los propios agricultores impulsaron y acompañaron el crecimiento de esta herramienta hasta que finalmente fue incorporada a la legislación provincial.

“Después se fue mejorando, estudiando, capacitando, le agregaron muchísimas cosas hasta que en 2018 se hizo ley”, explicó.

Durante su intervención también cuestionó el cambio de horario de la sesión del Concejo Deliberante y sugirió que la modificación pudo haber buscado reducir la presencia de productores.

“Hoy nos cambian el horario de la sesión, a ver si venían diez chacareros menos. ¿Y con eso qué ganaron? ¿Que haya diez chacareros menos?”, planteó.

Y cerró con una frase que sintetizó el malestar de los productores presentes: “No gasten tiempo en esta zancadilla. Es lo mismo, chicos. Es lo mismo”.

El reclamo dejó expuesta una fuerte tensión entre los productores y quienes tienen responsabilidades políticas sobre las herramientas destinadas a proteger la actividad agrícola, en un contexto de creciente preocupación por la situación económica del sector.