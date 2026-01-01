Dos nuevas asociaciones civiles recibieron su personería jurídica

Alvear

19 de Agosto - Dos asociaciones civiles de General Alvear recibieron su personería jurídica, un reconocimiento que les permite contar con el marco legal necesario para desarrollar y fortalecer sus actividades en la comunidad. Se trata de la Asociación Civil Ministerio Profético Valles de Milagros y la Asociación Civil Red Educativa para el Desarrollo Red 9-007.

Dos asociaciones civiles de General Alvear recibieron su personería jurídica, un reconocimiento que les permite contar con el marco legal necesario para desarrollar y fortalecer sus actividades en la comunidad. Se trata de la Asociación Civil Ministerio Profético Valles de Milagros y la Asociación Civil Red Educativa para el Desarrollo Red 9-007.

La documentación fue entregada por el área de Personería Jurídica de la Municipalidad de General Alvear, a cargo de la escribana Natalia Castillo, permitiendo que ambas entidades queden formalmente constituidas y puedan avanzar en sus objetivos sociales y educativos.

La personería jurídica brinda a estas organizaciones herramientas para consolidar sus proyectos, acceder a beneficios y desarrollar sus actividades dentro del marco legal, extendiendo su trabajo y aporte al bien común de la comunidad alvearense.