Robaron una notebook y ropa de cama de una vivienda

Alvear

20 de Agosto - Un hombre de 80 años denunció el robo de una notebook y dos juegos de sábanas de su vivienda, ubicada en inmediaciones de calle 9 y Centenario.

El hecho ocurrió este miércoles y fue advertido alrededor de las 13.05, cuando el propietario regresó a su domicilio luego de haberse ausentado y constató que desconocidos habían ingresado al lugar.

Entre los elementos sustraídos se encuentra una notebook Lenovo color plateada, además de dos juegos de sábanas.

Tras el llamado al 911, intervino personal de la Comisaría 14°, mientras que la Fiscalía dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación.