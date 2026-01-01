Educación lanzó la convocatoria para reconocer a docentes del departamento

Alvear

19 de Agosto - La Dirección de Educación de la Municipalidad de General Alvear lanzó el concurso “Docente del Año”, una iniciativa destinada a destacar el compromiso, la trayectoria y los aportes realizados por educadores de distintos niveles del sistema educativo.

La Dirección de Educación de la Municipalidad de General Alvear lanzó el concurso “Docente del Año”, una iniciativa destinada a destacar el compromiso, la trayectoria y los aportes realizados por educadores de distintos niveles del sistema educativo.

La convocatoria está dirigida a docentes de nivel inicial, primario, secundario, superior y educación especial. Cada institución educativa podrá postular a un docente que se haya destacado por su dedicación o por proyectos con impacto en la comunidad educativa.

Las escuelas tendrán plazo hasta el 28 de agosto para completar el formulario de inscripción y hasta el 4 de septiembre para presentar la documentación correspondiente. Posteriormente, un jurado evaluará las postulaciones y seleccionará a un docente por cada nivel.

El director de Educación, José Morán, explicó que el objetivo es visibilizar el trabajo que muchos educadores realizan diariamente. “La idea es poner en valor la labor docente. Son muchos los que día a día dan un plus en las aulas y desarrollan proyectos que marcan una diferencia en sus comunidades educativas”, señaló.

La propuesta busca reconocer a quienes contribuyen al fortalecimiento de la educación y representan el compromiso de las instituciones educativas de General Alvear.