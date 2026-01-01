Las reinas preparan un festejo por el Día del Niño

Alvear

19 de Agosto - La Reina departamental de la Vendimia, Mariana Cucatto, y la Embajadora de la Ganadería, Antonella Palazzolo, presentaron los detalles del festejo por el Día del Niño, que se realizará en Bodega Faraón los días 24 y 27 de agosto.

La Reina departamental de la Vendimia, Mariana Cucatto, y la Embajadora de la Ganadería, Antonella Palazzolo, presentaron los detalles del festejo por el Día del Niño, que se realizará en Bodega Faraón los días 24 y 27 de agosto.

La propuesta busca brindar una jornada especial para los más pequeños, con actividades recreativas y un espacio de encuentro. En este marco, las representantes invitaron a comercios y vecinos a realizar donaciones de juegos de mesa, pelotas, golosinas y otros elementos, que serán destinados a los niños que participen de los festejos.

Las donaciones pueden acercarse al Informador Turístico, ubicado en el Kilómetro Cero, o comunicarse con Mariana y Antonella a través de sus redes sociales. Quienes deseen colaborar también pueden contactarlas para coordinar el retiro de las donaciones, para que más niños puedan disfrutar de esta celebración.