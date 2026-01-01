FÚTBOL: El “Lobo” goleó y asecha al “Verde”

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13 de Julio - Pacífico ganó el clásico y aprovechó el empate de Ferro para acercarse a la cima. También ganaron Colón, Boca y Colonia López.

Partido por Partido:

SC Pacífico 3-0 Andes FC

El “Lobo” goleó al “Croto” en el “Gigante” y se acercó a la punta del certamen. Ramiro Riarte, Fernando Alfonso y Juan Peñaloza, los goleadores del encuentro.

Real del Padre 1-1 Ferro CO

Heber Sosa fue el encargado de poner en ventaja a los “Azules”, mientras que Ramón Cabrera, logró rescatar un punto para el líder.

CA Villa Atuel 2-4 Boca de La Escandinava

El “Xeneixe” venció a la “Topadora” en Villa Atuel y sueña con meterse entre los cuatro.

Emanuel Morales y Simón Alés pusieron en ventaja al local, mientras que Bruno Barrera en dos ocasiones, Gustavo Gatica y Jesús Chilote le dieron la victoria a la visita.

SC Argentino 1-2 CA Colón

El “Rojinegro” se hizo fuerte en el “Aldo Cuello” y se quedó con los 3 puntos.

Ramiro Jofréen dos oportunidades para Colón y Jeremías Marfil para la “Academia”, los goles del partido.

Colonia López 2-2 USyD Bowen

Federico Pacheco y Jonathan Andrade, de penal marcaron para la “Academia”, mientras que Rodrigo Romero y Tobías Ponce lo hicieron para el “Naranja”

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 13 Fechas:

1º Ferro CO 34 Pts

2º SC Pacífico 33 Pts

3º CA Colón 25 Pts

4º Andes FC 21 Pts

5º Boca de La Escandinava 19 Pts

6º Real del Padre 15 Pts

7º USyD Bowen 14 Pts

8º CA Villa Atuel 11 Pts

9º SC Argentino 7 Pts

10º Colonia López 5 Pts



Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche