FÚTBOL: El “Lobo” goleó y asecha al “Verde”

Monday, 13 De July De 2026
|►
|Escuchar:
|
Partido por Partido:
SC Pacífico 3-0 Andes FC
El “Lobo” goleó al “Croto” en el “Gigante” y se acercó a la punta del certamen. Ramiro Riarte, Fernando Alfonso y Juan Peñaloza, los goleadores del encuentro.
Real del Padre 1-1 Ferro CO
Heber Sosa fue el encargado de poner en ventaja a los “Azules”, mientras que Ramón Cabrera, logró rescatar un punto para el líder.
CA Villa Atuel 2-4 Boca de La Escandinava
El “Xeneixe” venció a la “Topadora” en Villa Atuel y sueña con meterse entre los cuatro.
Emanuel Morales y Simón Alés pusieron en ventaja al local, mientras que Bruno Barrera en dos ocasiones, Gustavo Gatica y Jesús Chilote le dieron la victoria a la visita.
SC Argentino 1-2 CA Colón
El “Rojinegro” se hizo fuerte en el “Aldo Cuello” y se quedó con los 3 puntos.
Ramiro Jofréen dos oportunidades para Colón y Jeremías Marfil para la “Academia”, los goles del partido.
Colonia López 2-2 USyD Bowen
Federico Pacheco y Jonathan Andrade, de penal marcaron para la “Academia”, mientras que Rodrigo Romero y Tobías Ponce lo hicieron para el “Naranja”
Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 13 Fechas:
1º Ferro CO 34 Pts
2º SC Pacífico 33 Pts
3º CA Colón 25 Pts
4º Andes FC 21 Pts
5º Boca de La Escandinava 19 Pts
6º Real del Padre 15 Pts
7º USyD Bowen 14 Pts
8º CA Villa Atuel 11 Pts
9º SC Argentino 7 Pts
10º Colonia López 5 Pts
Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche