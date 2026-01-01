Cientos de Alvearenses en una eufórica Caravana tras vencer a Egipto

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7 de Julio - Durante la tarde de este martes, cientos de Alvearenses salieron a la calle a celebrar la épica remontada de la Selección nacional ante los Africanos.

Una vez más, tras un triunfo de la "Scaloneta", el pueblo Alvearense salió a la calle para realizar una caravana interminable desde el KM0, donde se encuentra el monumento al Gral. San Martín hacia la Plaza Carlos María de Alvear. Esta vez, con una euforia especial, debido a que el encuentro contra Egipto parecía ser el último del Campeonato Mundial, ya que a falta de poco más de 10 minutos, se perdía 2-0. Sin embargo, con goles de "Cuty" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, Argentina lo ganó antes de la prórroga, y la épica deportiva, generó que decenas de personas a lo largo del país, salieran emocionados a festejar.

El sábado 11, desde las 22:00 horas, el elenco dirigido técnicamente por Lionel Scaloni, se medirá por Cuartos de Final frente a Suiza, que llega después de eliminar a Colombia desde el punto del penal.