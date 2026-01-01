El Vóley alvearense tiene los Campeones del "Apertura"

Thursday, 2 De July De 2026
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La jornada reunió a las categorías Sub-16 y Sub-18, tanto en rama femenina como masculina, reforzando un espacio de competencia que no solo promueve el desarrollo deportivo, sino también valores como el compromiso, el esfuerzo y el trabajo en equipo.
El nivel alcanzado por los equipos durante estos primeros meses del año y el acompañamiento permanente de las familias, han sido fundamentales para sostener la actividad. Además de contar con una liga local que permite a niños y jóvenes competir de manera regular y seguir creciendo dentro del vóley.
"Más allá de los resultados, lo importante es que los chicos puedan participar, formarse y mantenerse activos durante todo el año", coincidieron los entrenadores presentes durante las finales.
Los resultados:
*Femenino*
Sub 16:
1° Agricultura
2° Real del Padre
Sub 18:
1° Pacífico
2° Agricultura
Primera:
1° Fundadores
2° Ferro
*Masculino*
Sub 16:
1° Santo Tomás Moro
2° Real del Padre
Sub 18:
1° Agricultura
2° Real del Padre
Primera:
1° Agricultura
2° Club de Amigos
La actividad continuará luego del receso invernal con el inicio del Torneo Clausura y con nuevas propuestas destinadas a las categorías formativas. En ese marco, el municipio ya trabaja en el próximo Encuentro de Mini Vóley, que se realizará el sábado 4 de julio en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, convocando a las categorías Premini, Mini y Sub-13 en una jornada pensada para jugar, compartir y seguir fomentando el deporte desde las edades más tempranas.