El Vóley alvearense tiene los Campeones del "Apertura"

Deportes

2 de Julio - Con la participación de jóvenes deportistas de distintos clubes y distritos, se disputaron las finales del Torneo "Apertura" de la Liga Municipal de Vóley, una competencia impulsada por la Dirección de Deportes, que continúa fortaleciendo el crecimiento de la disciplina en todo el departamento.

La jornada reunió a las categorías Sub-16 y Sub-18, tanto en rama femenina como masculina, reforzando un espacio de competencia que no solo promueve el desarrollo deportivo, sino también valores como el compromiso, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

El nivel alcanzado por los equipos durante estos primeros meses del año y el acompañamiento permanente de las familias, han sido fundamentales para sostener la actividad. Además de contar con una liga local que permite a niños y jóvenes competir de manera regular y seguir creciendo dentro del vóley.

"Más allá de los resultados, lo importante es que los chicos puedan participar, formarse y mantenerse activos durante todo el año", coincidieron los entrenadores presentes durante las finales.

Los resultados:

*Femenino*

Sub 16:

1° Agricultura

2° Real del Padre

Sub 18:

1° Pacífico

2° Agricultura

Primera:

1° Fundadores

2° Ferro

*Masculino*

Sub 16:

1° Santo Tomás Moro

2° Real del Padre

Sub 18:

1° Agricultura

2° Real del Padre

Primera:

1° Agricultura

2° Club de Amigos

La actividad continuará luego del receso invernal con el inicio del Torneo Clausura y con nuevas propuestas destinadas a las categorías formativas. En ese marco, el municipio ya trabaja en el próximo Encuentro de Mini Vóley, que se realizará el sábado 4 de julio en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, convocando a las categorías Premini, Mini y Sub-13 en una jornada pensada para jugar, compartir y seguir fomentando el deporte desde las edades más tempranas.