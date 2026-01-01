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3 de Julio - El ex jugador nacido en Cabo Verde, aseguró en diálogo con FM Pehuenche que ama Argentina, y que espera el encuentro tranquilo, esperando que gane el mejor, y que cree que será Argentina.

Adriano Custodio Mendes, exjugador de Estudiantes y Colón de Santa Fe. fue el primer africano en competir en el país y ahora vive un cruce especial entre ambas selecciones en el Mundial.

Mendes llegó a la Argentina en 1974, un año antes de que su país natal lograra la independencia, y cuando tenía apenas tenía 12 años.

Nacido en tierras cabovardianas, a las que describió como "raradisíacas" con playas hermosas, lleva más de cinco décadas de vida en suelo argentino, el ex futbolista fue el primer africano en jugar en nuestro país, vistiendo los colores de Estudiantes de La Plata y construyó una historia que quedó marcada para siempre entre ambas naciones. “Nunca pensé que un partido de fútbol me podía partir el corazón en dos”, aseguró en diálogo con "Ladran Sancho". en la mañana de FM Pehuenche, de cara al choque por 16ª de Final del Mundial 2026.