AJEDREZ: Sebastián Garay, Campeón en el primer torneo de la Liga de Adultos 2026

Wednesday, 8 De July De 2026
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Al ser disputado sobre la plataforma lichess.org, el certamen brinda la oportunidad que jugadores Alvearenses que residen fuera del departamento, puedan participar, por lo que desde España, donde se encuentra viviendo desde hace varios meses, el Campeón de la Liga de Adultos 2025, Sebastián Garay, se coronó Campeón.
En segundo lugar, igualado en puntos con el Campeón, pero con peor sistema de desempate, finalizó otro de los fuertes jugadores del departamento, Cristian Orozco, mientras que el Maestro Nacional y ex Campeón departamental, Juan Ignacio Ruíz, culminó 3º.
Principales Posiciones Liga de Adultos de General Alvear (Disputado 1, de los 4 torneos que la componen):
1º Sebastián Garay 15 Pts
2º Cristian Orozco 13 Pts
3º MN Juan Ignacio Ruíz 11 Pts
4º Sebastián Lieby 9 Pts
5º Ignacio González Roca 7 Pts
6º Martín Alfano 5 Pts