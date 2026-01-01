AJEDREZ: Sebastián Garay, Campeón en el primer torneo de la Liga de Adultos 2026

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7 de Julio - El Campeoón defensor del título, ganó de manera invicta el primer torneo de la Liga de Adultos de General Alvear.

Al ser disputado sobre la plataforma lichess.org, el certamen brinda la oportunidad que jugadores Alvearenses que residen fuera del departamento, puedan participar, por lo que desde España, donde se encuentra viviendo desde hace varios meses, el Campeón de la Liga de Adultos 2025, Sebastián Garay, se coronó Campeón.

En segundo lugar, igualado en puntos con el Campeón, pero con peor sistema de desempate, finalizó otro de los fuertes jugadores del departamento, Cristian Orozco, mientras que el Maestro Nacional y ex Campeón departamental, Juan Ignacio Ruíz, culminó 3º.

Principales Posiciones Liga de Adultos de General Alvear (Disputado 1, de los 4 torneos que la componen):

1º Sebastián Garay 15 Pts

2º Cristian Orozco 13 Pts

3º MN Juan Ignacio Ruíz 11 Pts

4º Sebastián Lieby 9 Pts

5º Ignacio González Roca 7 Pts

6º Martín Alfano 5 Pts