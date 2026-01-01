El “Macarena Rodríguez” sumó iluminación y proyecta nuevas mejoras

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29 de Junio - En el marco de las finales de la Liga Alvearense de Hockey, este domingo quedó inaugurado el nuevo sistema de iluminación de la cancha de hockey sobre césped Macarena Rodríguez, una obra que permitirá ampliar los horarios de uso del predio y continuar fortaleciendo la infraestructura deportiva del departamento.

En el marco de las finales de la Liga Alvearense de Hockey, este domingo quedó inaugurado el nuevo sistema de iluminación de la cancha de hockey sobre césped Macarena Rodríguez, una obra que permitirá ampliar los horarios de uso del predio y continuar fortaleciendo la infraestructura deportiva del departamento.

La jornada contó con la participación de jugadoras, dirigentes, familias y autoridades municipales, quienes acompañaron este avance para una disciplina que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Durante el acto, la Asociación Alvearense de Hockey sobre Césped entregó un reconocimiento al intendente Alejandro Molero por el acompañamiento brindado al desarrollo de la actividad y las inversiones realizadas en el predio.

El presidente de la entidad, Boris Dubrowsky, destacó el alcance de la obra y el trabajo conjunto que se viene desarrollando para mejorar las instalaciones. “Después de la inauguración de la cancha, este es uno de los momentos más importantes para la historia del hockey alvearense. Poder utilizarla también de noche nos abre puertas para seguir creciendo y proyectar eventos provinciales y nacionales”, señaló.

Por su parte, el intendente Alejandro Molero remarcó que la inversión en espacios deportivos forma parte de una política pública orientada al desarrollo social y comunitario. “Esta nueva iluminación va a permitir que los entrenamientos, las competencias y todas las actividades vinculadas al hockey puedan desarrollarse también durante la noche”, expresó.

En ese sentido, anunció que el municipio continuará ejecutando obras en este sector del Polideportivo Deportistas Alvearenses. Entre ellas mencionó la construcción de sanitarios, quinchos, además de otras mejoras destinadas a brindar mayores comodidades a deportistas y familias.

Molero también destacó el papel que cumplen los clubes, las instituciones y los espacios deportivos en la formación de niños y jóvenes. “Cada lugar deportivo que inauguramos o mejoramos es una oportunidad para que más chicos encuentren en el deporte un espacio de contención, aprendizaje y encuentro. Por eso vamos a seguir invirtiendo y fortaleciendo estos ámbitos que hacen bien a toda la comunidad”, sostuvo.

La incorporación de la iluminación representa una nueva etapa para el Hockey y se suma a las distintas acciones que la gestión municipal viene desarrollando para consolidar a General Alvear como uno de los departamentos con mayor actividad deportiva de la región.