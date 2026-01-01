El handball alvearense participó en los playoffs de la Liga Sureña

Deportes

29 de Junio - Este fin de semana, distintas categorías de handball de General Alvear participaron de los playoffs de la Liga Sureña de Handball, que se desarrolló en San Rafael. Una competencia en la que el departamento mantiene una presencia sostenida desde hace varios años.

La delegación alvearense, integrada por cerca de 100 jugadores, compitió en las categorías menores, cadetes, juveniles y primera división, en una extensa jornada deportiva que reunió a equipos de toda la región. La participación volvió a reflejar el crecimiento de la disciplina y el compromiso de los jóvenes que forman parte de este proyecto deportivo.

El profesor de la Dirección de Deportes, Ezequiel Barrera, puso en valor el acompañamiento institucional que permite sostener la actividad durante todo el año. “Detrás de esto hay una Dirección de Deportes que apoya y un municipio que sostiene estas actividades. Lo más importante es que los chicos puedan hacer deporte y estar contenidos desde ese lado”, señaló.

Tras la finalización de los playoffs, los equipos alvearenses ya se preparan para el inicio del Torneo Clausura, que comenzará en los próximos días y marcará una nueva etapa de competencia para el handball local.