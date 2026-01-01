Investigan el robo en una casa en Villa Atuel

Alvear

10 de Julio - Personal policial investiga un hurto agravado ocurrido durante la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada sobre calle Chubut, en el Distrito Sanrafaelino

Personal policial investiga un hurto agravado ocurrido durante la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada sobre calle Chubut, en General Alvear.

Según informó la Policía, la víctima, un joven de 23 años, denunció que al llegar a su domicilio dejó su bicicleta rodado 29, de color negro, apoyada debajo de un tinglado, sin medidas de seguridad.

Momentos después, al escuchar ruidos provenientes del exterior, salió a verificar la situación y constató que personas desconocidas habían sustraído el rodado y se dieron a la fuga.

La denuncia fue radicada en la Oficina Fiscal de la jurisdicción y la Comisaría 26° lleva adelante la investigación para dar con los autores del hecho.