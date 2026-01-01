HANDBALL: Alvear entre los cuatro mejores equipos de la Liga Sureña

Alvear

6 de Julio - El handball alvearense continúa sumando logros, en esta oportunidad avanzando a las semifinales de la Liga Sureña de Handball tras superar a CEDEP en los cuartos de final, en un encuentro disputado en el Polideportivo Deportistas Alvearenses.

El handball alvearense continúa sumando logros, en esta oportunidad avanzando a las semifinales de la Liga Sureña de Handball tras superar a CEDEP en los cuartos de final, en un encuentro disputado en el Polideportivo Deportistas Alvearenses.

La clasificación representa un nuevo paso para un proyecto deportivo que reúne a jugadores del departamento y que, con el acompañamiento de la Dirección de Deportes de la Municipalidad, viene consolidándose como protagonista de una de las competencias más importantes de la región.

Luego del encuentro, el entrenador Lucas Sivak destacó el trabajo que se viene realizando con el grupo: “estamos trabajando desde hace unos meses para construir una base estable y seguir creciendo. Este resultado nos permite seguir avanzando y reafirma el camino que estamos recorriendo”.

Con este triunfo, el representativo de General Alvear se ubicó entre los cuatro mejores equipos de la Liga Sureña y mantiene intactas sus aspiraciones de seguir avanzando en el certamen. Además del resultado deportivo, la clasificación refleja el crecimiento que viene experimentando la disciplina en el departamento y el compromiso de jugadores, entrenadores y familias que acompañan el desarrollo del handball local.

Ahora, el conjunto alvearense se prepara para afrontar una nueva instancia decisiva, con la ilusión de continuar dejando en lo más alto el nombre de General Alvear.