FÚTBOL: Ferro ganó y no afloja

Alvear

6 de Julio - Se jugó la 13ª fecha del "Richard Pérez", el “Verde” ganó en Oeste y no da tregua. También ganaron Pacífico, Colón, Real y Villa Atuel.

Partido por Partido:

Ferro CO 2-0 SC Argentino

El “Verde” le ganó a la “Academia” con un doblete de

Jonathan Angulo y sigue con marcha arrolladora, sólo en lo más alto.

SC Pacífico 5-0 Boca de La Escandinava

Con tantos de Ramiro Riarte, Sebastián Olmedo, Marcos Lucero, Facundo Achetoni y Diego Méndez, el “Lobo” vapuleó al “Xeneixe” y no le pierde pisada a Ferro.

CA Colón 1-0 Colonia López

El “Rojinegro” ganó en su casa a la “Academia” y pisa fuerte entre los mejores. Santiago Vargas, de tiro libre, el autor del único gol del partido.

USyD Bowen 2-3 CA Villa Atuel

La “Topadora Roja” venció al “Naranja” en Bowen en un partidazo.

Armando Alés en dos oportunidades y Emanuel Morales marcaron para el elenco Sanrafaelino, mientras que Jesús Funes y Alan Olguín lo hicieron para el local.

Andes FC 1-2 Real del Padre

El “Azul” consiguió una importante victoria en “La Coqueta”.

Gabriel Martínez y Ramiro Calderón convirtieron para los Sanrafaelinos, en tanto que Tomás Lucero marcó para el “Croto”.

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 13 Fechas:

1º Ferro CO 36 Pts

2º SC Pacífico 33 Pts

3º CA Colón 25 Pts

4º Andes FC 21 Pts

5º Real del Padre 17 Pts

6º Boca de La Escandinava 16 Pts

7º CA Villa Atuel 14 Pts

8º USyD Bowen 13 Pts

9º SC Argentino 7 Pts

10º Colonia López 4 Pts

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche