FÚTBOL: Ferro ganó y no afloja

Tuesday, 7 De July De 2026
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Partido por Partido:
Ferro CO 2-0 SC Argentino
El “Verde” le ganó a la “Academia” con un doblete de
Jonathan Angulo y sigue con marcha arrolladora, sólo en lo más alto.
SC Pacífico 5-0 Boca de La Escandinava
Con tantos de Ramiro Riarte, Sebastián Olmedo, Marcos Lucero, Facundo Achetoni y Diego Méndez, el “Lobo” vapuleó al “Xeneixe” y no le pierde pisada a Ferro.
CA Colón 1-0 Colonia López
El “Rojinegro” ganó en su casa a la “Academia” y pisa fuerte entre los mejores. Santiago Vargas, de tiro libre, el autor del único gol del partido.
USyD Bowen 2-3 CA Villa Atuel
La “Topadora Roja” venció al “Naranja” en Bowen en un partidazo.
Armando Alés en dos oportunidades y Emanuel Morales marcaron para el elenco Sanrafaelino, mientras que Jesús Funes y Alan Olguín lo hicieron para el local.
Andes FC 1-2 Real del Padre
El “Azul” consiguió una importante victoria en “La Coqueta”.
Gabriel Martínez y Ramiro Calderón convirtieron para los Sanrafaelinos, en tanto que Tomás Lucero marcó para el “Croto”.
Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 13 Fechas:
1º Ferro CO 36 Pts
2º SC Pacífico 33 Pts
3º CA Colón 25 Pts
4º Andes FC 21 Pts
5º Real del Padre 17 Pts
6º Boca de La Escandinava 16 Pts
7º CA Villa Atuel 14 Pts
8º USyD Bowen 13 Pts
9º SC Argentino 7 Pts
10º Colonia López 4 Pts
Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche