Colonia de invierno: Juegos, natación y diversión para los chicos

Alvear

6 de Julio - Este lunes comenzó la Colonia de Invierno para niños, una propuesta impulsada por la Municipalidad de General Alvear, a través de la Dirección de Deportes, en conjunto con el Club Banco Nación. Las actividades se desarrollan en la pileta climatizada y están destinadas a que los más pequeños disfruten de las vacaciones con juegos, recreación y natación.

Este lunes comenzó la Colonia de Invierno para niños, una propuesta impulsada por la Municipalidad de General Alvear, a través de la Dirección de Deportes, en conjunto con el Club Banco Nación. Las actividades se desarrollan en la pileta climatizada y están destinadas a que los más pequeños disfruten de las vacaciones con juegos, recreación y natación.

La colonia funciona los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12:30 horas, y las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen sumarse.

El profesor Hernán Sayago destacó el inicio de las actividades y señaló: "hoy estamos arrancando con la colonia de invierno para los chicos y tenemos un número importante de participantes. Las inscripciones siguen abiertas para todo aquel que se quiera sumar".

Durante cada jornada, los niños realizan actividades recreativas en salón, propuestas deportivas y trabajos en la pileta climatizada, siempre organizados por edades para garantizar una mejor experiencia.

"Tratamos de que los chicos disfruten al máximo la pileta, combinando la parte recreativa con la enseñanza en el agua", explicó Sayago.

La Colonia de Invierno forma parte de las actividades organizadas durante el receso escolar, promoviendo la actividad física, la integración y el disfrute en un espacio seguro y acompañado por profesores de la Dirección de Deportes.

Por otra parte, este martes comenzará la Colonia de Invierno para adultos mayores, que se desarrollará los martes y jueves, también en el Club Banco Nación.

Las inscripciones continúan abiertas en el Polideportivo Municipal. Los interesados deben presentar fotocopia del DNI para completar la documentación correspondiente.