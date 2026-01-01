Le robaron el auto y valijas con ropa y pertenencias a una familia Alvearense

Alvear

6 de Julio - Una familia de nuestro departamento que se preparaba para trasladarse desde Guaymallén al Aeropuerto "Francisco Gabrielli" para luego emprender viaje a México para celebrar un cumpleaños de 15, sufrió el robo de su camioneta y las pertenencias.

La familia de Mauricio Pino y Claudia Andreu atraviesa por un duro momento, ya que a las 3:00 de la madrugada de este lunes se encontraban a punto de trasladarse desde el barrio Jesús Nazareno, en Guaymallén, hasta el Aeropuerto "Francisco Gabrielli", para abordar un avión hacia México y festejar el cumpleaños de 15 de su hija, cuando les robaron la camioneta Chery Tiggo con todo el equipaje en su interior.

En diálogo con FM Pehuenche, Claudia detalló: "El robo fue a las 3:00, Mauricio sacó la camioneta del garaje de la casa de un familiar cuando estabamos por ir al aeropuerto. No hizo más que dejar el vehículo en el puente, que se bajó para irnos a buscar adentro para que no pasemos frío".

Tras el robo, y la pérdida de la camioneta, las valijas con ropa, documentación, pasajes, etc, la familiá emprendió en colectivo el regreso a General Alvear.