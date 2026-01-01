Investigan el robo en una vivienda de Calle Libertad

Alvear

7 de Julio - La Policía investiga un robo ocurrido durante la noche del martes en una vivienda ubicada sobre calle Libertad al 600.

De acuerdo con la información oficial, la propietaria del inmueble, una mujer de 73 años, denunció que personas hasta el momento desconocidas ingresaron a la vivienda tras forzar el portón de ingreso y provocar daños en la puerta de acceso.

Una vez en el interior, los delincuentes sustrajeron una máquina de coser de color blanco y se dieron a la fuga.

Personal de la Comisaría 14ª trabajó en el lugar realizando las actuaciones correspondientes y recolectando elementos que permitan avanzar con la investigación para dar con los autores del hecho.