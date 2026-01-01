Investigan el robo en una vivienda de Calle Libertad

Wednesday, 8 De July De 2026
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De acuerdo con la información oficial, la propietaria del inmueble, una mujer de 73 años, denunció que personas hasta el momento desconocidas ingresaron a la vivienda tras forzar el portón de ingreso y provocar daños en la puerta de acceso.
Una vez en el interior, los delincuentes sustrajeron una máquina de coser de color blanco y se dieron a la fuga.
Personal de la Comisaría 14ª trabajó en el lugar realizando las actuaciones correspondientes y recolectando elementos que permitan avanzar con la investigación para dar con los autores del hecho.