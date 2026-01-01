El 9 de Julio se conmemorará en el "Lafalla"

Alvear

8 de Julio - La directora de Cultura María Delia Achetoni, invitó a la comunidad a participar de la Velada Patriótica que se realizará hoy miércoles a las 21 horas, en el Teatro Antonio Lafalla.

La directora de Cultura María Delia Achetoni, invitó a la comunidad a participar de la Velada Patriótica que se realizará hoy miércoles a las 21 horas, en el Teatro Antonio Lafalla. El espectáculo contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de General Alvear y el Ballet Municipal, con un recorrido por la música de la época y cierre con el Himno Nacional Argentino. La entrada será una caja de leche larga vida.

La funcionaria también destacó la agenda de vacaciones de invierno, que incluye actividades culturales y recreativas en todos los distritos, como narración de cuentos, funciones de Cinemóvil, Escape Room y la tradicional Barrileteada en el Aeroclub. “Tenemos actividades todos los días para que los niños y las familias disfruten de las vacaciones en todo el departamento”, señaló.