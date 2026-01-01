Mema salió al cruce de las versiones sobre el gas y ratificó el acceso para General Alvear*

Alvear

6 de Julio - En medio de las distintas interpretaciones y debates que se han generado en las últimas semanas respecto de las conexiones de gas en el sur provincial, Mema eligió llevar claridad y transmitir certezas sobre una obra que consideró estratégica para el desarrollo de la región.

“Se ha dicho mucho y se ha inventado mucho también”, afirmó el funcionario provincial al referirse al tema, antes de repasar el origen del proyecto y el proceso que atravesó durante los últimos años.

Según explicó, el Gasoducto Gas Andes es una obra financiada mayoritariamente con recursos nacionales que comenzó a gestionarse hace varios años con la participación activa de la Provincia de Mendoza y de la distribuidora Ecogas, con el objetivo de ampliar la capacidad de abastecimiento para General Alvear y San Rafael.

Mema recordó que la iniciativa logró incorporarse al presupuesto nacional tras intensas gestiones y aseguró que estaba en condiciones de ejecutarse con mayor celeridad, aunque posteriormente sufrió demoras que terminaron extendiendo significativamente los plazos previstos.

Durante sus declaraciones, el ministro cuestionó el tiempo que demandó la ejecución del proyecto y sostuvo que una obra planificada para concretarse en dos años terminó demorando seis.

“Cuando la íbamos a llevar adelante desde la Provincia, en el cambio de gobierno se metió el intendente de aquel momento para hacer política de San Rafael y decidió hacerla con el municipio. Una obra que duraba dos años demoró seis”, expresó.

Para Mema, esas demoras no sólo afectaron los tiempos de ejecución, sino que también incrementaron los costos de una infraestructura que consideró fundamental para el futuro del sur mendocino.

Sin embargo, más allá de las diferencias políticas, remarcó que el objetivo central debe ser garantizar el acceso al gas para las comunidades que durante años estuvieron condicionadas por restricciones en el sistema.

El funcionario provincial fue enfático al despejar cualquier duda respecto de los beneficios que tendrá Alvear una vez que la obra esté completamente incorporada a la red.