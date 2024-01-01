Dos vehículos chocaron en Real del Padre

Alvear

4 de Julio - El hecho tuvo lugar durante la tarde de este viernes, y afortunadamente no hubo heridos de consideración.

El siniestro vial tuvo lugar pasadas las 17:30 horas de este viernes, en la intersección de Calles San Martin y Rioja, del distrito Sanrafaelino de Real del Padre, cuando colisionaron un Peugeot 208, conducido por una mujer de 42 años de edad y un Chevrolet Vectra, conducido por un hombre de 31.

Al hecho arribó personal policial y de Salud, por lo que rápidamente los accidentados fueron asistidos y examinados por profesionales del SEC., diagnosticando para la mujer “traumatismos leves”, siendo trasladada hasta un centro asistencial, de donde luego fue dada de alta. En cuanto al otro conductor, sufrió lesiones leves, no siendo necesario su traslado. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción.