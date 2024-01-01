Alvear

4 de Julio - Durante la tarde de este viernes, un puma aparentemente salvaje, apareció en una propiedad. Personal especializado intentó atraparlo, pero fue en vano.

Un puma apareció en una vivienda de calla G y armó gran revuelo Durante la tarde de este viernes, un puma aparentemente salvaje, apareció en una propiedad. Personal especializado intentó atraparlo, pero fue en vano. Durante las primeras horas de la tarde de este viernes, un puma apareció en inmediaciones de una vivienda calle G.

Personal de policía rural y de recursos naturales intentaron sedarlo con dardos, pero fue en vano, y el felino escapó hacia la zona de Calle 4. Se lo rastreó con un dron, pero sin éxito, debido a la llovizna, y más tarde, vecinos lo habrían visto cruzar la Ruta 143. Desde Defensa Civil, se pidió a los vecinos de la zona, tener precaución. Foto: Alvear Hoy

Foto: Alvear Hoy