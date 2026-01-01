Con la tradicional quema de la fogata culminaron los festejos patronales de San Pedro del Atuel*

Alvear

6 de Julio - Miles de personas participaron de las celebraciones en Carmensa, que durante todo el fin de semana reunió actividades culturales, propuestas ecuestres, emprendedores, instituciones y una de las tradiciones más representativas del sur mendocino. La jornada también estuvo marcada por la entrega de escrituras a familias del distrito.

San Pedro del Atuel vivió un nuevo capítulo de sus tradicionales festejos patronales con una multitudinaria participación de vecinos y visitantes que acompañaron cada una de las actividades organizadas durante el fin de semana y que tuvieron su momento culminante con la quema de la fogata, una de las expresiones más arraigadas en la identidad de la comunidad.

La celebración convocó a familias de distintos puntos del departamento y de otras provincias quienes disfrutaron de propuestas culturales, actividades ecuestres, espacios para emprendedores, artesanos, instituciones y una amplia oferta gastronómica que dio vida al predio durante las distintas jornadas.

La ceremonia de la fogata volvió a convertirse en el momento más esperado por los presentes. Año tras año, esta tradición representa la renovación de las esperanzas, el cierre de una etapa y el inicio de nuevos desafíos para toda la comunidad.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, destacó el significado profundo que tiene esta celebración para los habitantes del distrito y remarcó que la festividad estuvo acompañada por hechos concretos para los vecinos.

“Hoy los festejos patronales nos vuelven a encontrar en este querido pueblo, no solamente celebrando el contenido y la significancia que tiene el encendido de la fogata más grande del país, donde arrojamos lo viejo, lo malo y lo negativo para abrazar los sueños y lo que nos impulsa como pueblo para salir adelante, sino que también hemos tenido la posibilidad de llegar a Carmensa con muchísimos anuncios y con cosas concretas”, expresó.

En ese sentido, recordó que durante la mañana se concretó la entrega de las primeras 15 escrituras a familias del distrito, en el marco de un proceso de regularización dominial que continuará