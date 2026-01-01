Mediante un rastrillaje aéreo, la VANT localizó a un hombre perdido en Bowen

Alvear

1 de Julio - El operativo de la Policía de Mendoza permitió detectarlo en un cañaveral de Bowen mediante el uso de un dron y coordinación en tiempo real con patrullas terrestres.

La rápida intervención de la Unidad VANT de la Policía de Mendoza permitió localizar a un hombre que era buscado en el distrito de Bowen, departamento de General Alvear, mediante un operativo coordinado con efectivos policiales y el Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Tras recibirse el requerimiento, el equipo de la Unidad VANT desplegó un dron sobre un amplio descampado en la zona de Calle 22 y C, donde familiares y vecinos habían indicado que el hombre había sido visto por última vez.

Minutos después de iniciado el rastrillaje aéreo, el dron logró detectarlo cuando salía de un cañaveral. A partir de ese momento, se realizó un seguimiento en tiempo real, mientras su ubicación era transmitida por frecuencia radial al personal policial que se desplazaba por tierra.

Gracias a la coordinación entre la Unidad VANT y los efectivos en el lugar, el hombre fue localizado rápidamente y pudo reencontrarse con sus familiares.